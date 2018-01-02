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中央社

奇力新美磊1/3暫停交易 傳策略合作

中央社2018/01/02 19:01
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北2日電）奇力新和美磊陸續宣布3日暫停交易，市場人士揣測，奇力新將與美磊進行策略合作，不排除奇力新收購美磊。

奇力新和美磊晚間分別公告，因有重大訊息待公布，經證交所同意3日暫停交易。

市場人士指出，奇力新主攻晶片電感和功率電感等被動元件，美磊也布局電感產品，推測雙方將進行策略合作或合併收購。

美磊深耕車用電子、資料中心和工業領域，中國大陸昆山擴廠估最快今年6月完工。法人預估美磊去年每股稅後純益（EPS）優於2016年，去年EPS有機會超過新台幣5.5元；今年業績看增1成，再衝新高。

法人表示，美磊產品持續切入特斯拉（Tesla）電動車供應鏈，從新車款擴及到其他電動車款。

美磊主要產品包括一體成型電感（Molding choke）、Assembly Type Inductors、網路變壓器（LANTransformers）、晶片磁珠/晶片電感（ChipBead/Inductor）、射頻元件（RF Components）、近距離無線通訊NFC與無線充電等。

奇力新今年資本支出規模估約新台幣20億元，主要應用在擴充與調整產能。

在產能布局方面，法人指出，奇力新在越南廠擴產繞線電感產品，因一體成型電感需求強勁，第二期已擴產完工。

在中國大陸部分，法人表示，受到中國大陸昆山環保法規趨嚴，奇力新規劃將部分電感及電阻產能轉移到湖南廠，預估今年產能擴充完備。

展望今年，法人表示，奇力新今年越南、湖南廠新增產能陸續完備、車用與行動裝置產品營收成長可期，估今年業績表現可優於去年。1070102

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