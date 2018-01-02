奇力新美磊1/3暫停交易 傳策略合作

（中央社記者鍾榮峰台北2日電）奇力新和美磊陸續宣布3日暫停交易，市場人士揣測，奇力新將與美磊進行策略合作，不排除奇力新收購美磊。

奇力新和美磊晚間分別公告，因有重大訊息待公布，經證交所同意3日暫停交易。

市場人士指出，奇力新主攻晶片電感和功率電感等被動元件，美磊也布局電感產品，推測雙方將進行策略合作或合併收購。

美磊深耕車用電子、資料中心和工業領域，中國大陸昆山擴廠估最快今年6月完工。法人預估美磊去年每股稅後純益（EPS）優於2016年，去年EPS有機會超過新台幣5.5元；今年業績看增1成，再衝新高。