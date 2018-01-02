嘉義市毒品防制會議　涂醒哲：毒品防制、個案後續追蹤

嘉義市毒品危害防制中心106年度第2次委員會議於2日由涂醒哲市長主持，會同嘉義市毒防中心委員及各組（教育、社政、警政及衛生）成員等共約40人，共同檢視毒品危害防制業務之內容，並由嘉義市毒品危害防制中心廖育瑋主任亦針對三段五級毒品防制進行專案報告，說明本市在反毒業務上之分工與合作情形。

民眾對治安平穩及安居樂業生活環境的要求從未改變，目前毒品吸食人口不斷增加，且吸食年齡下降，危害民眾健康，衍生社會及校園治安問題，對國家整體發展造成嚴竣的考驗，在藥癮無罪，販毒重罪及預防勝於治療之觀念下，如何有效的查緝、預防、教育以及戒斷治療等各層面的通盤性政策與跨部門的協力，都是政府持續努力推動中的工作，期許所有同仁務必本於職責，全力推動反毒工作。