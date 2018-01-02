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嘉義市毒品防制會議　涂醒哲：毒品防制、個案後續追蹤

記者吳晉輝／嘉義報導2018/01/02 19:52
▲全力推動反毒工作。（圖／嘉市府提供，2018.01.02）
▲全力推動反毒工作。（圖／嘉市府提供，2018.01.02）

嘉義市毒品危害防制中心106年度第2次委員會議於2日由涂醒哲市長主持，會同嘉義市毒防中心委員及各組（教育、社政、警政及衛生）成員等共約40人，共同檢視毒品危害防制業務之內容，並由嘉義市毒品危害防制中心廖育瑋主任亦針對三段五級毒品防制進行專案報告，說明本市在反毒業務上之分工與合作情形。

民眾對治安平穩及安居樂業生活環境的要求從未改變，目前毒品吸食人口不斷增加，且吸食年齡下降，危害民眾健康，衍生社會及校園治安問題，對國家整體發展造成嚴竣的考驗，在藥癮無罪，販毒重罪及預防勝於治療之觀念下，如何有效的查緝、預防、教育以及戒斷治療等各層面的通盤性政策與跨部門的協力，都是政府持續努力推動中的工作，期許所有同仁務必本於職責，全力推動反毒工作。

涂醒哲表示，嘉義市對毒品防制相當重視，中心除邀請教育、社政、衛政、警政、地檢署、醫院、監所、宗教、校外會、嘉義就業中心及犯罪防治學者專家擔任委員外，更邀請臺灣精神醫學會、心理師公會及社會工作師公會的代表共同參與，透過各局處及聯合其他資源，探究及分析吸毒者的背景，並由各管道進行多元化宣導，針對出監所之藥癮個案進行後續追蹤輔導，確保出監後生活作息正常，並積極輔導就業，擁有正常生活。

關鍵字涂醒哲毒品嘉義市
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