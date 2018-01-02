高雄氣爆屋損求償 二審市府賠25萬確定

林陳錦鈴位於苓雅區住宅因高雄氣爆損毀提告國賠，主張市府為道路主管機關，工務局下水道工程處為排水箱涵興建工程主管機關，於1991年設計排水箱涵及辦理道路排水工程招標時，曾發現箱涵預定埋設路線與凱旋三路地面下管線抵觸，卻未依當時召開事業單位協調會達成管線遷改結論要求中油遷改，反而將管線包覆在箱涵內，導致發生氣爆。要求賠償屋損修復費35萬多元及健康受損等精神慰撫金30萬元。

這是高雄氣爆案高雄市府不服上訴，高雄高分院審理判決的第一起敗訴案。

高雄地方法院審理認為，氣爆發生原因為包覆於排水箱涵內4吋管線，因長年懸空暴露於水氣導致管線第一層保護包覆層破損，第二層保護層陰極防蝕缺乏導電介質而失效，管壁由外向內腐蝕日漸減薄，終至無法負荷輸送管內壓力而出現破損和氣爆，高雄市府有缺失應負賠償責任。

高雄市府不服提起上訴。高雄高分院審理仍認市府有疏失應負國賠責任，駁回上訴，判決應賠償25萬多元；林陳錦鈴未提出健康權受損相關證據資料，求償慰撫金30萬元被駁回。

高市仁大工業區李長榮化工管線103年7月31日深夜丙烯洩氣未及時通報相關單位，導致地下管線洩露點高市凱旋、二聖路口及附近路段接連發生氣爆釀災，造成32人死亡、逾300人輕重傷。1070102