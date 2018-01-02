落底反彈 六都移轉棟數近4年首見正成長

目前公布的12月各都建物買賣移轉棟數，其中年、月雙減的高雄市交易量2848棟，月減7.4%、年減8.8%；桃園市僅3142棟，月減16.3%、年減4.3%。

根據六都的買賣移轉棟數資料顯示，12月的買賣移轉棟數合計為1萬9242棟，月和年增幅均約2%；2017年六都移轉棟數約為20萬3879棟，較2016年的18萬2287棟明顯量增11.85%，2017年是近4年以來首度移轉棟數轉為正成長，房市交易量落底後反彈跡象明顯。

交易量增最多的是台北市的2553棟，月增23.9%、年增17.2%；台中市3927棟，月增4%、年增11.9%；台南市2040棟，月增13.7%、年增8.7%；新北市4732棟，月增7.9%，年減5.1%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析各都表現，台北市表現最佳，12月買賣移轉棟數2553棟，為近17個月以來的單月新高，月增24%、年增17%，主要行政區中的文山區竄升至第一名，研判是受預售交屋帶動，台北市2017全年移轉約為2萬3447棟，年增9%。

新北市12月移轉棟數為4732棟，月增7.9%、年減5.1%，2017全年買賣移轉棟數約為5萬2020棟，大幅年增達22%，顯見大台北自住客持續回籠的狀態下，新北市交易量有感回溫。

曾敬德表示，2016年買賣移轉棟數創下波段新低的24.5萬棟，2017年觸底反彈，以前一波同樣波段超低量後的走勢來看，通常交易量的反彈走勢不只一年，主要是當時超低量的市場氛圍過度恐慌，待市場穩定後，遞延性買盤持續回流，2018年有機會續呈量增走勢。

東森房屋研究中心副理于靜芳表示，第4季購屋買氣從10月中後逐漸打開，除了受惠民俗月延後的交屋潮，以及一波農曆年前的自住客看屋、議價潮，新案主推讓利、輕鬆低首付，中古屋多跟著讓價出清，吸引不少剛性買盤進場，壓抑的買氣再推升雙北移轉量。1070102