飯店搶圍爐商機　外帶年菜和牛組　開賣2周20組達標

麗緻餐旅集團表示，根據以往經驗，民眾普遍仍選擇回歸傳統，習慣享用中式佳餚，加上大環境景氣尚未明顯好轉，讓消費者出手的猶豫期延長，同時消費選擇更趨多樣化，也促使年菜消費市場更呈兩極化發展。

今年2月15日除夕夜，為了搶攻圍爐商機，各大飯店因應消費趨勢轉變推陳出新，像是民眾感覺不到大環境景氣好轉、且選擇多樣都讓消費者出手時間延長，再加上北台灣以小家庭為主，因此飯店年菜外帶多以6人為主，以減輕民眾在消費甚至在健康上的負擔。另外，由於去年11月和牛進口入台，也有飯店趁勢推出和牛外帶年菜。

業者指出，今年聚焦集團擅長的杭式年菜，飯店端除套餐、桌菜外，也鎖定中高端喜歡的精緻口味，推出10道料理售價12888元的限量100組外帶年菜，再加上今年麗緻坊首推4到6人份的一品盅、可回溫即食的杭式滷味，方便消費者依照需求單項購買，預計整體檔期業績將成長3成。

晶華酒店則推出台式、川粵式與滬式三款中式桌菜，以六道開胃前菜、兩道主菜與一盅煲湯為桌菜基本組合，消費者可依照家庭人口數，自行加點其他佳餚、增加份量與菜色，同時滿足小家庭與大家庭的需求。強調菜色重點擺在家庭主婦比較難處理，需長時間熬煮或需要大火快炒的大菜。

業者指出，今年也將大受消費者喜愛的和牛首度入菜，推出爐烤日本和牛2kg要價10888元，同樣也是4到6人份，除和牛入菜外，還會搭配兩款精緻配菜松露薯泥與爐烤時蔬、及四川花椒醬與芥末籽醬特調醬汁。開賣才2周就已賣出20組達標，之後將再視民眾反應情況加訂組數。

六福旅遊集團則一次獻上4款跨國過年湯鍋，包含旗下義大利餐廳運用純正歐式Bouillon (肉汁清湯)手法推出西式佛跳牆；廣式料理推出廣東人過年必吃的平安鍋九龍花膠霸王盅；對忙碌現代人推出的台式冷凍年菜佛跳牆。而最特別的就是旗下日本料理嚴選A5級日本宮崎和牛推出日式和牛年菜鍋，強調搭配清甜昆布高湯，最能凸顯肉質的頂上風味。

