陸股2018首交易日收紅 成交額增

上海證券交易所綜合股價指數（上證綜指）今天以3314.03點小幅開高，一路走高，終場收3348.33點，較前一交易日漲41.15點，漲幅1.24%，成交額2277.88億元。

（中央社記者翟思嘉上海2日電）2018年首個交易日，中國大陸A股以紅盤作收。滬深兩市漲幅均逾1%，成交額合計人民幣4455億元，較上個交易日增加逾兩成。

財新傳媒和研究公司Markit今天公布，經季節性調整的2017年12月中國製造業採購經理人指數（PMI）升至51.5，高於一般預估的50.6，也高於同年11月的50.8，創同年8月以來新高。顯示製造業景氣回升。

華爾街日報報導引述財新智庫莫尼塔宏觀研究主管鐘正生表示，2017年12月製造業景氣回暖，再度確立中國全年經濟穩定且略超預期的格局。但在財政監管和貨幣政策雙雙趨嚴的背景下，2018年經濟成長趨緩的壓力不容小覷。

不過，市場受「開門紅」激勵，仍具信心。中國大陸中信證券首席策略分析師秦培景等出具研究報告稱，看好A股1月行情，因宏觀獲利等基本面因素穩健、開年後流動性環境改善壓低短期利率、資產管理新規最終落地、美元並未大幅走強等，A股將重啟「慢牛」行情。

報告認為，因應中國政府政策，未來中國股市中廣義金融類股仍最值得重視，包括銀行、保險、地產等。1070102