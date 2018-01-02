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海生館推語音導覽數位化　海洋知識無語言隔閡

記者陳宗傑,郭孟聰／屏東報導2018/01/02 19:27
▲數位化時代來臨車城海生館從今年開始推出語音導覽的個人化服務讓海洋知識無語言的隔閡。（圖／記者郭孟聰攝,2018.01.02）
▲數位化時代來臨車城海生館從今年開始推出語音導覽的個人化服務讓海洋知識無語言的隔閡。（圖／記者郭孟聰攝,2018.01.02）

車城國立海生館推出語音導覽數位化個人服務，將專業導覽解說數位化，靠著一支聰明又方便的語音導覽筆，就算所用的母語不同，讓每個來到海生館之旅的遊客，仍然可以透過這隻語音導覽筆，讓海洋知識無語言的隔閡的存在。

海生館企劃主任吳瑞姍說，車城海生館被評選為米其林指南推薦必遊的海洋生物博物館，擁有國際化的展示與專業導覽服務，除了原本的英、日語解說之外，從今(107)年開始有租借語音導覽的個人化服務，將專業導覽解說數位化，遊客可以更彈性的運用時間來參觀海生館。


▲海生館推出語音導覽數位化個人服務，語音導覽筆與燕魚地圖。（圖／記者郭孟聰攝,2018.01.02）

海生館的語音導覽服務，包括了一張燕魚形狀的全館地圖，以及一支錄製全館導覽的語音導覽筆，其中有中、英、日三種語言可以選擇。只要用導覽筆點上專用地圖上的景點照片，就會自動進行語音導覽解說，操作簡單，機體本身也非常的輕巧方便攜帶。遊客只要在館中看到有興趣的生物，都可以用語音導覽筆輕觸感應地圖上的標示，就能立即記錄存取相關資訊，彷彿隨身攜帶一位解說員在身邊，隨時隨地都擁有專業解說，並可自行調整聆聽解說的項目，讓參觀時間可更靈活的運用。


▲海生館大門前鯨魚廣場。（圖／記者郭孟聰攝,2018.01.02）

來海生館需要語音導覽筆幫忙的遊客，需到海生館大廳服務台租借，租借費用4時30分需150元，數位化時代的來臨，就算帶國外朋友來海生館旅遊時，不會出現無法幫國外友人解說的窘境，可以盡情暢遊海生館的海洋知識無語言的隔閡。

關鍵字海生館語音導覽數位化海洋知識
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