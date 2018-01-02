海生館推語音導覽數位化　海洋知識無語言隔閡

車城國立海生館推出語音導覽數位化個人服務，將專業導覽解說數位化，靠著一支聰明又方便的語音導覽筆，就算所用的母語不同，讓每個來到海生館之旅的遊客，仍然可以透過這隻語音導覽筆，讓海洋知識無語言的隔閡的存在。
海生館企劃主任吳瑞姍說，車城海生館被評選為米其林指南推薦必遊的海洋生物博物館，擁有國際化的展示與專業導覽服務，除了原本的英、日語解說之外，從今(107)年開始有租借語音導覽的個人化服務，將專業導覽解說數位化，遊客可以更彈性的運用時間來參觀海生館。
▲海生館推出語音導覽數位化個人服務，語音導覽筆與燕魚地圖。（圖／記者郭孟聰攝,2018.01.02）
海生館的語音導覽服務，包括了一張燕魚形狀的全館地圖，以及一支錄製全館導覽的語音導覽筆，其中有中、英、日三種語言可以選擇。只要用導覽筆點上專用地圖上的景點照片，就會自動進行語音導覽解說，操作簡單，機體本身也非常的輕巧方便攜帶。遊客只要在館中看到有興趣的生物，都可以用語音導覽筆輕觸感應地圖上的標示，就能立即記錄存取相關資訊，彷彿隨身攜帶一位解說員在身邊，隨時隨地都擁有專業解說，並可自行調整聆聽解說的項目，讓參觀時間可更靈活的運用。
▲海生館大門前鯨魚廣場。（圖／記者郭孟聰攝,2018.01.02）
來海生館需要語音導覽筆幫忙的遊客，需到海生館大廳服務台租借，租借費用4時30分需150元，數位化時代的來臨，就算帶國外朋友來海生館旅遊時，不會出現無法幫國外友人解說的窘境，可以盡情暢遊海生館的海洋知識無語言的隔閡。