海生館推語音導覽數位化　海洋知識無語言隔閡

車城國立海生館推出語音導覽數位化個人服務，將專業導覽解說數位化，靠著一支聰明又方便的語音導覽筆，就算所用的母語不同，讓每個來到海生館之旅的遊客，仍然可以透過這隻語音導覽筆，讓海洋知識無語言的隔閡的存在。

海生館企劃主任吳瑞姍說，車城海生館被評選為米其林指南推薦必遊的海洋生物博物館，擁有國際化的展示與專業導覽服務，除了原本的英、日語解說之外，從今(107)年開始有租借語音導覽的個人化服務，將專業導覽解說數位化，遊客可以更彈性的運用時間來參觀海生館。



▲海生館推出語音導覽數位化個人服務，語音導覽筆與燕魚地圖。（圖／記者郭孟聰攝,2018.01.02）