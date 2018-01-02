王炳忠仍非國安被告　郁慕明批北檢新聞稿影射案情

檢調於去年底大動作搜索新黨青年軍王炳忠等4位青年軍住處，而今(2)日北檢偵查終結並指出，陸生共諜周泓旭提供資金，透過新王炳忠、侯漢廷等人發展共諜組織。新黨也隨即召開記者會，新黨主席郁慕明表示，北檢到現在都沒把王炳忠等人列入被告，但卻用新聞稿就亂影射，同時資深名嘴周玉蔻也多引用到北檢的專有名詞，檢調應該偵查洩密事件。
郁慕明說，王炳忠等人到現在為止都還不是被告，就算將來周泓旭案送高院併案審查，希望檢調單位未來還是法辦理，勿枉勿縱。
王炳忠則說，這份新聞稿的內容都是周泓旭的電腦資料還原，但從檢調的訊問中都沒有從４人發現證據，跟周的資料連上關係，所以新聞稿都只是再次公開舊資料，只損害到新黨的名譽，目前仍只能看到大規模的違法搜索，而他依舊還是證人身分。
對於王炳忠案件的發展，國民黨發言人洪孟楷則說，在這件事情上還是凸顯了北檢確實不是把王炳忠等人當成證人，而是犯人。所以才會於當初早上六點違反比例原則的方式破門搜查、提問，這是長久來利用證人沒有律師陪同的司法漏洞來「假詢問、真套話」的陋習，也是讓民眾認為「綠色恐怖」的主因，北檢本次會用此不公正的辦案手法，對於號稱做司法改革的蔡英文政府更是一大諷刺。
而針對案情內容，洪孟楷呼籲，檢調後續調查需要有確實證據來依法辦理，全國人民都在關心的案件，更考驗著台灣法治的公正，國人將會期待勿枉勿縱且水落石出的審理結果。