王炳忠仍非國安被告　郁慕明批北檢新聞稿影射案情

檢調於去年底大動作搜索新黨青年軍王炳忠等4位青年軍住處，而今(2)日北檢偵查終結並指出，陸生共諜周泓旭提供資金，透過新王炳忠、侯漢廷等人發展共諜組織。新黨也隨即召開記者會，新黨主席郁慕明表示，北檢到現在都沒把王炳忠等人列入被告，但卻用新聞稿就亂影射，同時資深名嘴周玉蔻也多引用到北檢的專有名詞，檢調應該偵查洩密事件。

郁慕明說，王炳忠等人到現在為止都還不是被告，就算將來周泓旭案送高院併案審查，希望檢調單位未來還是法辦理，勿枉勿縱。

王炳忠則說，這份新聞稿的內容都是周泓旭的電腦資料還原，但從檢調的訊問中都沒有從４人發現證據，跟周的資料連上關係，所以新聞稿都只是再次公開舊資料，只損害到新黨的名譽，目前仍只能看到大規模的違法搜索，而他依舊還是證人身分。