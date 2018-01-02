影／巨大糯米飯糰在學校外牆　埔鹽國中成新打卡地標

▲埔鹽國中剛完成啟用的新校舍，就把長長的糯米化身公共藝術，裝置在新校舍外牆，配上現代化造型建築超吸睛，瞬間成為埔鹽新地標。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.02）

這棟建築是新飯店嘛？巨大的糯米飯糰怎會出現在學校的建築，不少路人感到好奇？彰化縣埔鹽鄉埔鹽國中剛完成啟用的新校舍，就把長長的糯米化身公共藝術，裝置在新校舍外牆，配上現代化造型建築超吸睛，瞬間成為埔鹽新地標。

彰化埔鹽是「糯米的原鄉」，糯米產量占全鄉稻米產量將近一半，而全台四分之一的糯米都來自埔鹽鄉。埔鹽鄉的地名流傳多，其中有一說法指出，地方耆老口耳相傳，清初漢人渡海來到當地落腳，大片荒蕪的土地不乏是鹽分較高的草埔地，當時墾荒者把草埔地和鹽連結起來，就成為「埔鹽」的地名。



▲埔鹽國中剛完成啟用的新校舍，就把長長的糯米化身公共藝術，裝置在新校舍外牆，配上現代化造型建築超吸睛，瞬間成為埔鹽新地標。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.02）

埔鹽國中因主校舍使用逾50年需拆除重建，但佔地七分大的校舍土地產權不屬校方，校方無錢購地也無法原地重建，學生面臨無教室可讀的窘境，幸而在埔鹽鄉代會主席許文萍等地方人士奔走協調下，取得校園後方五分地大土地，並向彰化縣政府爭取2097萬購地費與教育部8563萬元建造費用，歷時近兩年，新校舍終於在創校55年舉行風光落成典禮。



▲埔鹽國中剛完成啟用的新校舍，就把長長的糯米化身公共藝術，裝置在新校舍外牆，配上現代化造型建築超吸睛，瞬間成為埔鹽新地標。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.02）

埔鹽國中校長洪偉智表示，新校舍「同心樓」樓高三層，共有23間教室，外觀採雙色建築，以雲朵外框為構想，希望從「藍天、白雲、綠地」為出發點，透過建築物與埔鹽的田園風光相呼應，展現出自然型態的建築特色；圓潤造型與傳統校舍別具一格，其中東側外牆還裝置一粒粒，由學生彩繪而成的大型「糯米團」，象徵埔鹽意象，也象徵埔鹽學子同心、團結凝聚力。



▲埔鹽國中剛完成啟用的新校舍，就把長長的糯米化身公共藝術，裝置在新校舍外牆，配上現代化造型建築超吸睛，瞬間成為埔鹽新地標。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.02）

「歡迎大家來打卡！」現任埔鹽國中家長會長許文萍表示，兩年前看學子們每天在危樓讀書真的很擔心，幸好有彰化縣政府力挺，快速補助購地費並協助興建，現在每天都有學生打卡上傳分享在新校舍上課的喜悅，也有很多人傳訊來問，埔鹽蓋新飯店？她都笑答趕快來繳註冊費，就可以免費參觀。



▲埔鹽國中剛完成啟用的新校舍，就把長長的糯米化身公共藝術，裝置在新校舍外牆，配上現代化造型建築超吸睛，瞬間成為埔鹽新地標。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.02）

埔鹽國中新校舍落成，舊校舍預計2月春節後進行拆除，因為無法興建新大樓，校方將進行植樹，讓學生有更寬廣的活動空間。