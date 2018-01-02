全球10大快樂國家 斐濟第1菲律賓第3

這份調查於2017年10至12月期間進行，受訪樣本為全球53769人，誤差值介於3%至5%，信心水準95%。蓋洛普發現，約59%的全球受訪者表示自己很快樂，較前一年下滑了10個百分點。

（中央社記者林行健馬尼拉2日專電）根據民調機構蓋洛普民意測驗中心2017年歲末的調查，斐濟、哥倫比亞與菲律賓，在全球10大快樂國家排行榜中名列前3位。

報告指出，2017年是艱辛的一年，每週幾乎都傳出恐怖攻擊事件，這可能影響許多人的生活。

以菲律賓而言，即使南部馬拉韋市（Marawi）發生5個月的反恐戰爭，多個颱風造成傷亡，許多民眾自認為貧窮，但淨快樂評分仍較2016年提升。菲律賓人對2018年充滿希望，相信新的一年經濟會更繁榮。

根據調查，全球10大不快樂國家依序為伊朗、伊拉克、烏克蘭、希臘、摩爾多瓦、巴西、香港、南非、土耳其和迦納。

台灣和中國均未納入這項調查。1070102