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中央社

國際板債券發行萎縮 保險投資鬆綁後首見

中央社2018/01/02 19:23
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者蔡怡杼台北2日電）金管會表示，新台幣強升、利率攀揚影響壽險業投資以及企業發債意願，國際板債券去年發行量衰退18%，為保險業投資國際板債券不計入海外投資限額以來的首見萎縮。

金管會於103年6月開放保險業投資國際板債券不計入海外投資限額後，國際板債券發行量明顯增長，102年為17.89億美元，103年躍增至236.68億美元，之後104、105年逐年遞增，依序為343.16億美元、493.73億美元。

根據金管會統計，國際板債券去年全年共發行403.6億美元，相較105年全年的493.73億美元萎縮90.13億美元或18%，為金管會鬆綁保險業投資國際板債券後首見衰退。

另外，截至106年11月底，壽險業投資國際板債券金額已達新台幣3.36兆元，占壽險業可運用資金比重達15.3%，較103年底的新台幣6950億元增加超過3.8倍。

但若與106年8月底的3.2兆元相較，則壽險業近3個月投資國際板債券僅增加1600億元，增速明顯放緩。

證期局表示，利率向上攀升，影響企業發債意願，另外，新台幣強升則影響壽險等國際板債券市場投資人的投資意願。

新台幣短線強升，再見2字頭，對擁有龐大海外投資部位的壽險業來說，匯損壓力不輕。根據金管會統計，受新台幣升值影響，壽險業去年11月單月的淨匯損高達158億元，前11月淨匯損擴大至1623億元。1070102

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