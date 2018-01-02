檢：周泓旭吸收王炳忠3人 涉違國安法

北檢指出，周泓旭成功吸收王炳忠、侯漢廷、林明正等新黨青年軍，涉觸犯國家安全法為大陸地區行政、軍事、黨務或其他公務機關發展組織罪，與先前起訴的吸收外交人員未遂案有裁判上一罪的關係，因此將本案移請台灣高等法院併案審理。

不過，王炳忠今天回應否認聽過「星火T計畫」，至於遭指拿20萬美元，他回嗆「拿出證據來」。

（中央社記者蕭博文台北2日電）台北地檢署調查，大陸籍男子周泓旭受國台辦指示，資助並利用王炳忠的「燎原新聞網」及「新中華兒女學會」，執行「星火T計畫」物色軍人，今天依涉違國安法將周移請高院審理。

王炳忠、侯漢廷、林明正在本案中為證人，但因被民眾告發涉違國安法，北檢已另案辦理。

北檢新聞稿指出，別名甫辰的周泓旭民國103年起陸續結識王炳忠、侯漢廷、林明正，隨後接受國台辦指示，利用並參與王炳忠等人運作的「燎原新聞網」及「新中華兒女學會」，執行「星火T計畫」並提供資金，藉此物色軍方人員發展組織。

北檢查出，周泓旭104年間與王炳忠、侯漢廷、林明正成立「星火秘密小組」，企圖對軍方思想滲透，並訂有獎勵制度，例如與對方成為臉書好友並經常按讚可得新台幣3000元，與對方相識見面獎金達1萬元，私約談心則有5萬元獎金。

周泓旭在計畫書中提及挖出來、打進去策略，包括結交相關部門人員，並鼓勵培養青年認同者報考軍校。林明正提供5名國軍友人資料給周，侯漢廷則提供1名軍方友人資料與合照，但侯漢廷否認。

另方面，周泓旭自104年起擔任由王炳忠成立的「燎原新聞網」顧問，以新聞網作為發展組織平台，甚至在「2015年終工作總結報告」上載明，燎原網站由國台辦全額支持。

工作報告指出，截至104年底，資助「燎原新聞網」的資金實到20萬美元，包括購置房屋的頭期款，因王炳忠父親保管不慎遺失2萬美元，今後3年每年資助新台幣1500萬至1600萬元供王炳忠使用且無須報帳，但要求王炳忠親赴北京當面領取。

周泓旭的工作報告還提到，青年寫手團隊由遠山（侯漢廷）全權負責，此團隊側重寫作、演講能力訓練，重點在培養能寫能戰，思想過硬的統派青年。

北檢表示，先前偵辦周泓旭案查扣隨身硬碟，數位鑑識還原後發現有「我系統開展台灣統派工作的做法體會」、「燎原企劃案」等12個檔案，因此另分他案偵辦，於今天偵查終結。1070102