北市低收租屋補貼 即日起受理申請

（中央社記者黃麗芸台北2日電）台北市都發局今天表示，107年度「低收入戶承租住宅租金補貼」即日起受理申請，凡符合申請資格者每月最高可獲得新台幣1500元的租屋補助，提醒有需求者可把握申請時間。

台北市都市發展局今天發布新聞稿表示，為協助弱勢市民在台北市可租到適合住宅居住，針對北市列冊的低收入戶辦理承租住宅租金補貼，今年度的開放受理申請時間自1月2日起至12月31日止。

申請資格部分，都發局說，申請人除具備台北市列冊的低收入戶身分外，也需為租賃房屋的承租人；另外申請人及家庭成員均無自有住宅，且未領有政府發給的其他租金補貼。