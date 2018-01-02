德國組閣與加泰僵局 歐洲新年迎來考驗

（中央社記者唐佩君布魯塞爾2日專電）歐洲在2018年依然有不少挑戰，新年開始，包括德國新政府能否順利組閣及加泰隆尼亞的「僵局議會」發展，將考驗歐洲未來的前景。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）去年9月國會選舉所領導的政黨，未能取得多數席位，必須與其它政黨組成聯合政府，但去年11月與自由民主黨和綠黨組閣會談破局，她將在1月17日轉與社民黨召開組閣會議。

經歷選舉及組閣不順，梅克爾的星光逐漸黯淡。民調顯示，她的支持度明顯下滑。由於德國是歐盟最重要的經濟體之一，梅克爾對歐盟政策有決定性影響力，歐洲輿論認為，在新政府順利組閣前，這位歐盟領導者恐怕得投入更多時間處理德國內政。