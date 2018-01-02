德國組閣與加泰僵局 歐洲新年迎來考驗

（中央社記者唐佩君布魯塞爾2日專電）歐洲在2018年依然有不少挑戰，新年開始，包括德國新政府能否順利組閣及加泰隆尼亞的「僵局議會」發展，將考驗歐洲未來的前景。
德國總理梅克爾（Angela Merkel）去年9月國會選舉所領導的政黨，未能取得多數席位，必須與其它政黨組成聯合政府，但去年11月與自由民主黨和綠黨組閣會談破局，她將在1月17日轉與社民黨召開組閣會議。
經歷選舉及組閣不順，梅克爾的星光逐漸黯淡。民調顯示，她的支持度明顯下滑。由於德國是歐盟最重要的經濟體之一，梅克爾對歐盟政策有決定性影響力，歐洲輿論認為，在新政府順利組閣前，這位歐盟領導者恐怕得投入更多時間處理德國內政。
歐洲1月的大事還包括加泰隆尼亞情勢未解。去年12月21日議會改選結果，獨派及支持統一的政黨均未能拿下過半票數，新議會計劃1月中下旬開議，但這樣的僵局議會，對加泰前途發展恐更難達成共識。
此外，加泰隆尼亞前自治區主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）所屬的政黨，在3個獨派政黨中獲最多席次。滯留在布魯塞爾的普伊格蒙特堅稱，自己仍是合法領袖，敦促西班牙政府恢復加泰隆尼亞地方政府職權。
不過，西班牙總理拉荷義（Mariano Rajoy）已表明，只會與加泰議會新領袖對話，加泰政治對立問題短時間內恐難化解。1070102