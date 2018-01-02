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中央社

比特幣開年不順走跌 2015年以來首見

中央社2018/01/02 19:41
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社洛杉磯2日綜合外電報導）加密貨幣比特幣開年不順，元旦當天價格下跌，創2015年以來首見。這也使得比特幣繼2017年12月18日觸及空前新高價位1萬9511美元後，維持走跌趨勢。

彭博報導，比特幣價格於美東時間1日下午5時（台北時間2日上午6時）較12月29日的價格下跌4.8%，報1萬3624美元。根據追蹤每日比特幣價格的網站coinmarketcap.com，這個價格也低於31日觸及的1萬4156美元。

今天亞洲交易時間，比特幣價格仍在漲跌間震盪。台北時間下午3時22分，比特幣價格下跌1.9%。

反觀比特幣在2017年開年走勢強勁許多。根據coinmarketcap.com的資料，元旦當天價格上漲3.6%至998美元，隨後一路勁揚，並引發全球對於加密貨幣的狂熱，年終總結漲幅超過1300%。

比特幣價格狂飆，除了引發越來越多競爭貨幣出現，也讓比特幣在12月以期貨合約形式登上華爾街主流交易。且就在芝加哥商品交易所集團（CME Group Inc.）推出的比特幣期貨產品開始交易後數小時，比特幣價格便攀上歷史新高。

不過一些交易商指出，比特幣期貨這類衍生性商品，可能鼓勵放空比特幣的行為。（譯者：中央社張正芊）1070102

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