鋼琴才女巫熹芸 任柏林交響樂團協奏

（中央社記者王淑芬高雄2日電）16歲的鋼琴才女巫熹芸今天在新興高中分享她在茱莉亞音樂學院預科就讀的心得，同時鼓勵同學築夢踏實勇於實踐。

巫熹芸國中3年級考上美國茱莉亞音樂學院預科，赴美國攻讀音樂及演奏，小小年紀已擁有國內外30場以上的個人鋼琴獨奏音樂會，以及多場受邀國內外與管弦樂團鋼琴協奏音樂會演出的經歷。

這次返台受邀與柏林交響樂團於2018亞洲巡演高雄場，1月6日將於文化中心至德堂擔綱演出具高難度「普羅高菲夫-第3號鋼琴協奏曲」。她今天在新興高中與師長校友見面並分享她在國外求學的經驗。