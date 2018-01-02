鋼琴才女巫熹芸 任柏林交響樂團協奏

（中央社記者王淑芬高雄2日電）16歲的鋼琴才女巫熹芸今天在新興高中分享她在茱莉亞音樂學院預科就讀的心得，同時鼓勵同學築夢踏實勇於實踐。
巫熹芸國中3年級考上美國茱莉亞音樂學院預科，赴美國攻讀音樂及演奏，小小年紀已擁有國內外30場以上的個人鋼琴獨奏音樂會，以及多場受邀國內外與管弦樂團鋼琴協奏音樂會演出的經歷。
這次返台受邀與柏林交響樂團於2018亞洲巡演高雄場，1月6日將於文化中心至德堂擔綱演出具高難度「普羅高菲夫-第3號鋼琴協奏曲」。她今天在新興高中與師長校友見面並分享她在國外求學的經驗。
已有國際大小音樂比賽和演奏的豐富經驗，不過面對師長校友巫熹芸依然靦腆。她說，在學習路上有很多貴人幫助令她感激，也因此得到築夢踏實的機會。她提到初到美國面對的是全英語環境，需要用很多時間學習，尤其不同的文化要去適應，也鼓勵大家勇於實踐。
立委趙天麟是新興高中顧問。他說，巫熹芸就讀新興國中2年級時拿下義大利第3屆貝托納國際鋼琴公開賽冠軍而走向音樂演奏的夢想之路。趙天麟主張「藝文新經濟政策」，就是希望高雄要用優質藝術文化展演吸引全世界的觀光客到高雄來。
依高雄市文化局提供資料，巫熹芸屢在國際鋼琴大賽嶄露頭角，13歲受邀到中國與武陵愛樂演出「貝多芬第5號鋼琴協奏曲-皇帝」驚豔全場；14歲在美國費城Curtis音樂院音樂廳演出，獲得極高評價，演出足跡遍美、德、義大利、日本、中國。1070102