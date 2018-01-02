世界奢華酒店獎 前蔣介石行館獲獎

（中央社記者陳葦庭台北2日電）被譽為有飯店屆奧斯卡的世界奢華飯店（World Luxury Hotel Awards）日前公布2017得獎名單，前身是蔣介石行館的台灣華泰瑞苑獲得奢華文化度假酒店獎。

世界奢華飯店大獎（World Luxury Hotel Awards）設立於2006年，擁有「飯店界奧斯卡」之稱，世界奢華飯店大獎大會組織每年邀請超過30萬個國際旅行家公開投票，輔以專業評審團內部評選等方式，選出全球各地優質飯店，今年全球有365個飯店入選，台灣入選的飯店有3家。

2017世界奢華飯店大獎（World Luxury HotelAwards）日前公布結果，前身是蔣介石行館的墾丁華泰瑞苑今年獲得奢華文化度假酒店、奢華森林度假酒店獎，另外，旗下賦樂旅居（Hotel Proverbs Taipei）和闊旅館（Hotel Quote Taipei）則分別獲得奢華精品酒店和奢華設計酒店獎項。