世界奢華酒店獎 前蔣介石行館獲獎

（中央社記者陳葦庭台北2日電）被譽為有飯店屆奧斯卡的世界奢華飯店（World Luxury Hotel Awards）日前公布2017得獎名單，前身是蔣介石行館的台灣華泰瑞苑獲得奢華文化度假酒店獎。
世界奢華飯店大獎（World Luxury Hotel Awards）設立於2006年，擁有「飯店界奧斯卡」之稱，世界奢華飯店大獎大會組織每年邀請超過30萬個國際旅行家公開投票，輔以專業評審團內部評選等方式，選出全球各地優質飯店，今年全球有365個飯店入選，台灣入選的飯店有3家。
2017世界奢華飯店大獎（World Luxury HotelAwards）日前公布結果，前身是蔣介石行館的墾丁華泰瑞苑今年獲得奢華文化度假酒店、奢華森林度假酒店獎，另外，旗下賦樂旅居（Hotel Proverbs Taipei）和闊旅館（Hotel Quote Taipei）則分別獲得奢華精品酒店和奢華設計酒店獎項。
華泰大飯店集團今天以新聞稿表示，集團在台灣飯店業耕耘超過45年，近年積極規畫各種不同風貌飯店，獲得世界奢華飯店大獎是極大肯定，不只能保持及延伸顧客的忠誠度，更能促使業者自身在競爭激烈的市場中不斷前進。
華泰瑞苑前身是墾丁蔣介石行館，2012年由華泰大飯店集團接手改建，以「與大自然共處」為主軸，並保留先總統文物，也曾獲得德國紅點設計獎，並被選為亞洲唯一的國家公園旅宿。1070102