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新北環保局招考140名儲備稽查員　即日起受理報名

記者陳志仁／新北報導2018/01/02 20:07
▲環保局執行噪音的陳情案，於現場適當的地點架設噪音計及風速計量測音量。（圖／新北市政府環保局提供）
▲環保局執行噪音的陳情案，於現場適當的地點架設噪音計及風速計量測音量。（圖／新北市政府環保局提供）

新北市政府環保局辦理第4次儲備約僱稽查員的招考，預計錄取140人，招考簡章請至環保局網站查詢，即日起開始受理報名至12日；此外，本次一律採網路線上報名，歡迎有志從事稽查工作的人士踴躍報名。

環保局表示，新北市自103年首度招考約僱稽查員，進用後不僅提升陳情案件的處理時效，這些熱血的稽查員，更屢屢破獲重大環保公害案件，今年有人力的缺額，因此辦理第4次招考，預計錄取140人，考試合格者將依約僱人力的缺額陸續依實遞補；此外，經考試及格並正式進用者，依約僱人員支給報酬標準表250 薪點支薪（目前月薪30275元），並依規定核發年終獎金。

環保局說，本次招考延續過去作法，採2階段方式辦理，107年1月27日辦理第1階段的筆試，題型為單選題50題，範圍涵蓋「環保概論」、「環保相關法規」、「貪汙治罪條例」及「行政法」等，詳細筆試範圍可參閱招考簡章；2月10日辦理第2階段的口試，屆時將依據筆試分數排名，最多取前150名進入第二階段口試，而筆試、口試各佔50%。

環保局指出，約僱人員未來主要工作是辦理民眾公害陳情案件有關工作，範圍涵蓋全新北市，採24小時3班制方式輪值，執勤工作範圍包含依據空氣污染防制法、水污染防治法、噪音管制法、廢棄物清理法等環保法規，執行污染環境行為或事實的稽查、勸導、告發作業，並對於違反各類環保法令之案件作成裁罰處分，以及後續行政爭訟與債權債務保全等。

關鍵字新北市政府環保局約僱稽查員
家扶溫媽媽寒冬送暖　散播愛與關懷抗議修勞基法　宜蘭產總遞交陳情書

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