新北環保局招考140名儲備稽查員　即日起受理報名

新北市政府環保局辦理第4次儲備約僱稽查員的招考，預計錄取140人，招考簡章請至環保局網站查詢，即日起開始受理報名至12日；此外，本次一律採網路線上報名，歡迎有志從事稽查工作的人士踴躍報名。

環保局表示，新北市自103年首度招考約僱稽查員，進用後不僅提升陳情案件的處理時效，這些熱血的稽查員，更屢屢破獲重大環保公害案件，今年有人力的缺額，因此辦理第4次招考，預計錄取140人，考試合格者將依約僱人力的缺額陸續依實遞補；此外，經考試及格並正式進用者，依約僱人員支給報酬標準表250 薪點支薪（目前月薪30275元），並依規定核發年終獎金。