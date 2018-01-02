防流感搗亂 打疫苗戴口罩最有效

（中央社記者陳偉婷台北2日電）流感疫情升溫，且以B型流感為多。醫師說，B流病毒比起A型，變異性較小且嚴重度較輕，但仍有重症、死亡風險，可打疫苗、戴口罩、不亂挖鼻孔防範。

依據衛生福利部疾病管制署統計，國內上週（12月24日至12月30日）類流感門急診共9萬7003人次就診，較前一週增加24%；急診類流感占就診病例百分比持續呈上升趨勢，流感已進入流行期。

疾管署監測，社區流行性感冒病毒以B型為多，占9成，且分離發現幾乎都是B型山形株（Yamagata），與本季流感疫苗組成的2株A型（H3N2、H1N1）及1株B型維多利亞株並不吻合。