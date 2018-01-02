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中央社

世大運選手村設備 北市府31折起標售

中央社2018/01/02 19:51
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者黃麗芸台北2日電）2017台北世界大學運動會落幕，台北市都發局今天表示，世大運選手村內的2萬餘件家具和家電設備，將以31折至37折價格公開標售，即日起至1月16日止開放競標購買。

台北市都市發展局今天發布新聞稿表示，台北市政府購置用於選手村的非消耗設備多達7萬多件，為有效運用資源，這些設備經轉讓給政府機關、公立學校及公營社福機構後，還剩下兩萬多件設備，將以購置價格的31折至37折公開標售，且具世大運紀念價值。

這次標售項目共計分別有，700台吹風機、競標單價新台幣120元；5000張床架床墊組、競標單價2640元；2000張床架、競標單價1320元；1000張延伸床位床墊組、競標單價540元；以及7000座移動式曬衣架、競標單價110元。

都發局說，延伸床位床墊組不僅是世大運長人選手專用，還可作為穿鞋用座椅等多功能用途；另外，床架也都已完成拆卸，以方便得標人搬運。

有興趣投標者，都發局提醒，這次投標數量有最低限制，投標下限數量為吹風機20台、床架床墊組50組、床架20張、延伸床位床墊組20組、移動式曬衣架50座。

同時，部分產品須繳納保證金，標的物以現況點交交付，得標人還須自行搬運及組裝。

都發局表示，有興趣的民眾、公司及法人團體，自即日起至1月16日止都可競標購買，公告資訊及投標文件可上都發局官網查詢，預定1月17日開標。1070102

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