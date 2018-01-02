崇越國訓選兵做足功課 鄭智鴻拿出好表現

（中央社記者謝靜雯台北2日電）爆米花棒球聯盟爭取季後賽門票關鍵時期，崇越隼鷹先發投手鄭智鴻完投9局，封鎖亞運大學培訓隊打線，率隊以6比2拿勝；總教練王宸浩表示，看中鄭智鴻穩定性，他也投出好表現。

爆米花例行賽進入尾聲，崇越力拚季後賽門票，先發投手鄭智鴻今天表現亮眼，用126球完投9局，僅被敲出3支安打，失掉2分（1分責失分），率隊拿下關鍵一勝，賽後勝率與培訓隊並列第4，接下來還有3場比賽、全力搶勝。

鄭智鴻目前在國訓隊服役，國訓隊球員此次爆米花打散到各隊，用抽籤方式決定各球隊選球員順位，再依序選入各球隊看中的國訓隊選手；王宸浩表示，在選球員之前做足功課，看準鄭智鴻控球穩定，續航力也不錯，他也在爆米花發揮預期水準。