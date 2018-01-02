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娛樂

蔡依林想在夏天發專輯　被問有無心儀對象這麽說

記者吳雨婕／台中報導2018/01/02 20:26
▲蔡依林在台中麗寶樂園舉辦《PLAY世界巡迴演唱會LIVE DVD／BD》的發布記者會。（圖／華納提供 , 2018.01.01）
▲蔡依林在台中麗寶樂園舉辦《PLAY世界巡迴演唱會LIVE DVD／BD》的發布記者會。（圖／華納提供 , 2018.01.01）

「亞洲流行天后」蔡依林為迎接全新的一年，帶著超大的驚喜回饋粉絲，她於今（2）日在台中麗寶樂園舉辦《PLAY世界巡迴演唱會LIVE DVD／BD》的發布記者會，更送上60秒的摩天輪燈光秀。現場原本不打算演唱的她，敵不過歌迷請求，清唱了一小段〈天空〉。

這一次發行巡迴演唱會DVD，裡面不但有各場演唱會的幕後花絮，還有蔡依林與安室奈美惠難得合體的珍貴影像，提到印象最深刻的場面，她思考了許久才答道：「因為要配合舞台，像是四面台、三面台，都要不斷更改走位方式。」而後有媒體提起，前年蔡依林在馬來西亞場的演唱會，由於地面溼滑，因此讓她在表演時摔了一跤，憶起這段過去，蔡依林感嘆地提到：「那是我第一次覺得體力差，休息的時候痛得半死，都起不來。」也提到除了生病覺得自己脆弱，從來沒有覺得體力不行這回事。


▲蔡依林表示在馬來西亞場演唱會摔跤時，那是她第一次覺得體力差。（圖／華納提供 , 2018.01.01）

蔡依林可以說是「唱跳天后」，因此被問到未來會不會突然有一天不想跳舞了，她沈默了一陣後回答：「表演、舞蹈、唱歌、畫畫，這些都是隨意發揮，只是會換表達的方式。」換句話說，她會一直跳下去。而今年的目標，她笑說希望能在夏天發行大家期待的專輯，「因為衣服可以穿少一點、性感一些。」新年願望則是「就放鬆一點吧！」

外界一直都很關心蔡依林的感情世界，因此有記者問她會希望在今年找到歸屬嗎？蔡依林帶著微笑說道：「有也不錯啊！」更表示不排斥朋友介紹，現在也還沒有心儀的對象。至於她認為最浪漫的事情，不是與另一半坐摩天輪，而是2個人一起煮東西吃，或是其他生活化的互動。


▲蔡依林在台中麗寶樂園舉辦《PLAY世界巡迴演唱會LIVE DVD／BD》的發布記者會，送上60秒的摩天輪燈光秀。（圖／華納提供 , 2018.01.01）

關鍵字蔡依林playjolin
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