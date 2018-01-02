蔡依林想在夏天發專輯　被問有無心儀對象這麽說

「亞洲流行天后」蔡依林為迎接全新的一年，帶著超大的驚喜回饋粉絲，她於今（2）日在台中麗寶樂園舉辦《PLAY世界巡迴演唱會LIVE DVD／BD》的發布記者會，更送上60秒的摩天輪燈光秀。現場原本不打算演唱的她，敵不過歌迷請求，清唱了一小段〈天空〉。

這一次發行巡迴演唱會DVD，裡面不但有各場演唱會的幕後花絮，還有蔡依林與安室奈美惠難得合體的珍貴影像，提到印象最深刻的場面，她思考了許久才答道：「因為要配合舞台，像是四面台、三面台，都要不斷更改走位方式。」而後有媒體提起，前年蔡依林在馬來西亞場的演唱會，由於地面溼滑，因此讓她在表演時摔了一跤，憶起這段過去，蔡依林感嘆地提到：「那是我第一次覺得體力差，休息的時候痛得半死，都起不來。」也提到除了生病覺得自己脆弱，從來沒有覺得體力不行這回事。