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抗議修勞基法　宜蘭產總赴立委服務處遞交陳情書

記者李清貴／宜蘭報導2018/01/02 20:07
▲宜蘭縣產業總工會反對修訂不利於勞工的《勞基法》，向立委陳歐珀遞交成情書。（圖／記者李清貴攝 , 2018.01.02）
▲宜蘭縣產業總工會反對修訂不利於勞工的《勞基法》，向立委陳歐珀遞交成情書。（圖／記者李清貴攝 , 2018.01.02）

為表達對政府一再修訂《勞動基準法》，並鬆綁七休一以及提高加班上限的不滿，宜蘭縣產業總工會數十位成員，今（2）日傍晚聚集在宜蘭市中山公園高喊「宜蘭工仔反修惡 立委麥作耳邊風」，除了表達反對修訂傾向資方，傷及勞方的《勞基法》，同時也呼籲宜蘭縣唯一的立委陳歐珀，在立院表決時投下反對票，隨後一行人步行到民族路陳歐珀立委服務處遞交陳情書。

由宜蘭縣內十多個企業，包括幸福水泥、台灣水泥、蘇澳港務公司、蘇澳榮民醫院、台化龍德廠、台塑冬山廠、興中紙業、杏輝製藥、宜蘭食品、東南鹼業、宜蘭酒廠、中華電信以及宜蘭縣技工工友工會等十三個產業工會所組成的宜蘭縣產業總工會數十位代表，今天傍晚齊聚在宜蘭市中山公園提出反對修訂鬆綁七休一以及提高加班上限的《勞基法》。

宜蘭縣產業總工會理事長呂學民表示，《勞基法》修法鬆綁七休一，變成十二休二，可能發生連續工作12小時，另加班上限提高到54小時，一個月最高工時從206小時提高到214小時，輪班間隔縮短，這些都會造成勞工過勞的情形，因此，堅決反對不到一年的時間竟要兩次修訂《勞基法》，而且越修對勞工越不利。
由於有傳聞指出，《勞基法》修法將在立法院本週臨時會進行二三讀，宜蘭縣產業總工會特別選在今天表達訴求，並籲請縣籍立委陳歐珀在立院表決時投下反對票。

而陳歐珀在接見陳情代表時表示，這次《勞基法》修法的底線不能讓勞工的權益損失，將會以宜蘭縣多數勞工的權益做為考量，也會將宜蘭縣產業總工會的意見完整反映給民進黨黨團，同時也希望修法能有彈性，讓各行各業都有勞資合理的協調空間。

▲宜蘭縣產業總工會數十位成員，今（2）日傍晚聚集在宜蘭市中山公園高喊「宜蘭工仔反修惡 立委麥作耳邊風」。（圖／記者李清貴攝 , 2018.01.02）


▲宜蘭縣產業總工會代表手持標語徒步表達反對修訂《勞基法》。（圖／記者李清貴攝 , 2018.01.02）

關鍵字勞基法宜蘭縣產業總工會陳歐珀
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