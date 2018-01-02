抗議修勞基法　宜蘭產總赴立委服務處遞交陳情書

為表達對政府一再修訂《勞動基準法》，並鬆綁七休一以及提高加班上限的不滿，宜蘭縣產業總工會數十位成員，今（2）日傍晚聚集在宜蘭市中山公園高喊「宜蘭工仔反修惡 立委麥作耳邊風」，除了表達反對修訂傾向資方，傷及勞方的《勞基法》，同時也呼籲宜蘭縣唯一的立委陳歐珀，在立院表決時投下反對票，隨後一行人步行到民族路陳歐珀立委服務處遞交陳情書。

由宜蘭縣內十多個企業，包括幸福水泥、台灣水泥、蘇澳港務公司、蘇澳榮民醫院、台化龍德廠、台塑冬山廠、興中紙業、杏輝製藥、宜蘭食品、東南鹼業、宜蘭酒廠、中華電信以及宜蘭縣技工工友工會等十三個產業工會所組成的宜蘭縣產業總工會數十位代表，今天傍晚齊聚在宜蘭市中山公園提出反對修訂鬆綁七休一以及提高加班上限的《勞基法》。