中日會長盃 台民生日信越奪冠

（中央社記者謝靜雯台北2日綜合報導）中日會長盃國際青少棒邀請賽落幕，嘉義市民生今天最後一場比賽不敵日本南關東隊，但仍以最高積分拿下台灣組冠軍，信越隊今天連拿兩勝，以8勝1敗1和拿下日本組冠軍。

會長盃最後一日賽程，民生此次比賽戰績一路維持領先，今天最後一場比賽與南關東交手，民生先發投手王信文投6局失掉3分，打擊方面，球隊在5、6局各拿1分，追分不及以2比3吞敗，以7勝2敗收場，也以21分的積分拿下台灣組冠軍。

民生總教練李文傳表示，這次參賽選手是以去年軟式聯賽冠軍陣容為主，從12月才開始練硬式，「對他們此次的表現很滿意，特別是投手群，除了先前對信越那場比賽，因為失誤較多導致大量失分，不然大概也會像今天這樣是1、2分差的比賽。」