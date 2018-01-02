李進勇會勘林內基礎建設　解決淹水威脅

李縣長表示，九芎村湖底大排護岸在106年6月豪雨時遭到沖刷，導至護岸剝落，已經中央核定776萬元將重新施作雙岸共200公尺的護岸工程，但仍有雙邊長共約122公尺的護岸未能納入新建工程，預估所需經費約240萬元；今日特地至現場會勘，了解此護岸工程對於民生安全影響甚鉅，將盡速籌措經費，延伸護岸工程的修復，避免防汛缺口產生，盡全力守護縣民安全。

雲林縣為充實縣內基礎建設、避免鄉親遭受淹水之苦，縣長李進勇今(2)日在林內鄉長張維崢陪同下至林內鄉九芎村、林中村視察護岸與排水工程，李縣長指示將盡速籌措經費，盼在汛期來臨之前為鄉民解決淹水威脅。



▲李縣長向鄉親報告會勘結果，將盡全力守護縣民安全。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2018.01.02）

李縣長隨後走訪林內鄉林中村並表示，縣道154線旁(近林內圳幹道)的道路側溝長年因地勢低窪及排水系統不良，大雨來襲時林內國中、義豐高中週遭易受水患侵襲，預計以210公尺的U型溝增設、90公尺的擋土牆及1座水閘門施作進行改善，概估經費為新台幣259萬元。



▲李縣長至林內鄉林中村視察排水工程。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2018.01.02）

林內鄉長張維崢感謝李縣長親自會勘後答應籌措經費為林內鄉親改善公共設施，盼在各項治水工程完工後，提升林內的生活品質。



▲李縣長了解此護岸工程對於民生安全影響甚鉅，將盡速籌措經費。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2018.01.02）