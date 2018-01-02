東京元旦競走大賽　新竹市國小生越級奪獎

東京元旦競走大賽是競走界指標賽事，新竹市共10位競走小將代表台灣參賽，克服低溫、場地等因素，於逾500名選手中脫穎而出，其中載熙國小賴禹希越級參賽國中組獲第五，而備受矚目的「競走女王」新竹高商鄔惟喬以第7位完賽，表現亮眼。

東京元旦競走大賽屬田徑競走比賽中的高層級賽事，主要路線為明治神宮外苑，賽會路線優美，但因部分賽道縮減，台灣選手排在較後方，賽會開始即稍落後。在竹市小將努力奮鬥下，仍拿下不凡成績。