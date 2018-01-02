東京元旦競走大賽　新竹市國小生越級奪獎

東京元旦競走大賽是競走界指標賽事，新竹市共10位競走小將代表台灣參賽，克服低溫、場地等因素，於逾500名選手中脫穎而出，其中載熙國小賴禹希越級參賽國中組獲第五，而備受矚目的「競走女王」新竹高商鄔惟喬以第7位完賽，表現亮眼。
東京元旦競走大賽屬田徑競走比賽中的高層級賽事，主要路線為明治神宮外苑，賽會路線優美，但因部分賽道縮減，台灣選手排在較後方，賽會開始即稍落後。在竹市小將努力奮鬥下，仍拿下不凡成績。
高中女子組5K組部分，「競走女王」新竹高商鄔惟喬以24:17第7位完賽、成德高中吳宇欣第11位完賽、羅勻廷第27位完賽。國中男子組3K部分，三民國中彭竣揚以14:44勇奪第二；國中女子組3K競走部分，光華國中黃芷誼、蘇易純及越級比賽的載熙國小賴禹希分別獲得第二、四、五名。
賴禹希首次越級挑戰，就獲第五名好成績，她掩飾不了興奮，表示能夠跟不同國家的小朋友一起在東京比賽，是非常有趣的經驗，希望未來也能夠有機會參加在其他國家的比賽。
市長林智堅表示，市府持續推廣體育運動向下扎根，本次台灣5縣市24位選手參賽，新竹市就派出10位，未來市府仍將持續強化三級、四級體育培訓制度，提供選手及教練最佳的訓練環境，盼能培訓出更多優秀選手。