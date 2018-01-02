NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈李秀美處女作畫展　雲林國稅局展出亂丟犬便、菸蒂　嘉義縣府加強取締理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

經濟困頓引爆示威 伊朗必須改弦更張

中央社2018/01/02 20:17
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社杜拜1日綜合外電報導）面對全國各地因不滿高失業率和生活水平停滯而爆發的示威抗議，伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）可能必須收回他的部分核心經濟政策。

國際社會2016年1月解除對伊朗的經濟制裁並未帶來經濟繁榮，伊朗人民普遍感到失望，也助長示威抗議。伊朗各地的示威活動已造成至少21人喪生。

相反地，非石油產業持續在艱困中掙扎，官方公布的失業率達到大約12.5%，通貨膨脹接近10%。事實上，伊朗數以百萬計年輕人失業情況遠高於官方統計數字。

總部設在伊斯坦堡的「東方論壇」（Al-SharqForum）研究員巴達威（Tamer Badawi）指出：「伊朗出現期望危機，人民對於經濟深感失望。」

為了化解不滿，羅哈尼可能必須把更多政府支出花在創造就業上、藉由支撐伊朗貨幣里亞爾匯價以抑制通貨膨脹，以及加把勁消除氾濫貪腐。示威者對於貪腐感到憤怒不已。

不過，這一切行動涉及政策改變。羅哈尼一直尋求保守的預算政策，以管控爆炸性的國家財政，也是為了創造誘人的環境以吸引外國投資者。另一方面，打擊貪腐將會引起強大利益團體的反彈，因為他們的利益受損。

伊朗經濟學家、倫敦Betamatrix諮詢公司能源風險分析主管艾瑪迪（Mehrdad Emadi）指出，羅哈尼尤其在打擊貪腐上面臨「艱鉅挑戰」。艾瑪迪說，羅哈尼可能毫無選擇餘地。

他表示：「人民愈來愈絕望。在此情況下，不滿將會週期性爆發。」（譯者：中央社嚴思祺）1070102

外資提前歸隊 去年12月匯出縮王炳忠：燎原新聞網資金無來...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房市價疲 自住投資增溫
房市價疲 自住投資增溫
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan