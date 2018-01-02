經濟困頓引爆示威 伊朗必須改弦更張

（中央社杜拜1日綜合外電報導）面對全國各地因不滿高失業率和生活水平停滯而爆發的示威抗議，伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）可能必須收回他的部分核心經濟政策。

國際社會2016年1月解除對伊朗的經濟制裁並未帶來經濟繁榮，伊朗人民普遍感到失望，也助長示威抗議。伊朗各地的示威活動已造成至少21人喪生。

相反地，非石油產業持續在艱困中掙扎，官方公布的失業率達到大約12.5%，通貨膨脹接近10%。事實上，伊朗數以百萬計年輕人失業情況遠高於官方統計數字。

總部設在伊斯坦堡的「東方論壇」（Al-SharqForum）研究員巴達威（Tamer Badawi）指出：「伊朗出現期望危機，人民對於經濟深感失望。」