經濟困頓引爆示威 伊朗必須改弦更張

（中央社杜拜1日綜合外電報導）面對全國各地因不滿高失業率和生活水平停滯而爆發的示威抗議，伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）可能必須收回他的部分核心經濟政策。
國際社會2016年1月解除對伊朗的經濟制裁並未帶來經濟繁榮，伊朗人民普遍感到失望，也助長示威抗議。伊朗各地的示威活動已造成至少21人喪生。
相反地，非石油產業持續在艱困中掙扎，官方公布的失業率達到大約12.5%，通貨膨脹接近10%。事實上，伊朗數以百萬計年輕人失業情況遠高於官方統計數字。
總部設在伊斯坦堡的「東方論壇」（Al-SharqForum）研究員巴達威（Tamer Badawi）指出：「伊朗出現期望危機，人民對於經濟深感失望。」
為了化解不滿，羅哈尼可能必須把更多政府支出花在創造就業上、藉由支撐伊朗貨幣里亞爾匯價以抑制通貨膨脹，以及加把勁消除氾濫貪腐。示威者對於貪腐感到憤怒不已。
不過，這一切行動涉及政策改變。羅哈尼一直尋求保守的預算政策，以管控爆炸性的國家財政，也是為了創造誘人的環境以吸引外國投資者。另一方面，打擊貪腐將會引起強大利益團體的反彈，因為他們的利益受損。
伊朗經濟學家、倫敦Betamatrix諮詢公司能源風險分析主管艾瑪迪（Mehrdad Emadi）指出，羅哈尼尤其在打擊貪腐上面臨「艱鉅挑戰」。艾瑪迪說，羅哈尼可能毫無選擇餘地。
他表示：「人民愈來愈絕望。在此情況下，不滿將會週期性爆發。」（譯者：中央社嚴思祺）1070102