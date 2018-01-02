王炳忠：燎原新聞網資金無來自陸黨政軍

（中央社記者王承中台北2日電）新黨發言人王炳忠今天表示，燎原新聞網無任何資金來自大陸黨政軍，他跟好友在2016年成立燎原新聞網，只是評論新聞，粉絲、流量都很少，被說接受大陸黨政軍資源，令他匪夷所思。

台北地檢署查出大陸籍男子周泓旭，利用新黨青年軍王炳忠等人成立的「星火秘密小組」、「燎原新聞網」，在台發展組織，今天依違反國家安全法移請高院併案審理。

新黨黨主席郁慕明、王炳忠等人晚間在新黨黨部召開記者會。王炳忠表示，燎原新聞網沒有任何的資金來自於大陸黨政軍，「完全沒有」。就是一個很陽春的小網站，粉絲數、流量數都很少，只是評論新聞，這樣陽春的網站被說成接受大陸黨政軍資源，令他匪夷所思。