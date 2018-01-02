共軍2030擬擁4艘航艦 不含遼寧號

（中央社台北2日電）日本媒體引述中共軍方人士透露，為提高中國在亞太的軍事影響力，共軍將加速建造航空母艦，計劃在2030年建成由4艘航空母艦組成的打擊群，其中2艘力爭採用核動力，而這4艘不包括遼寧號。

產經新聞報導提到，現已服役的航空母艦遼寧號，被共軍定位為訓練艦，並不包括在這項計劃的4艘航空母艦中。

報導指出，由上海江南造船廠建造的中國第2艘自製航空母艦「很快將會下水」，且計劃搭載最新型的電磁彈射裝置，而其設計思路與在大連建造的第1艘自製航空母艦不同。

根據報導，中國第1、2艘自製航空母艦都使用傳統動力。但據傳將在大連建造的第3艘自製航空母艦，將採用核子動力，還有消息說已經開始建造。