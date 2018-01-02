共軍2030擬擁4艘航艦 不含遼寧號

（中央社台北2日電）日本媒體引述中共軍方人士透露，為提高中國在亞太的軍事影響力，共軍將加速建造航空母艦，計劃在2030年建成由4艘航空母艦組成的打擊群，其中2艘力爭採用核動力，而這4艘不包括遼寧號。
產經新聞報導提到，現已服役的航空母艦遼寧號，被共軍定位為訓練艦，並不包括在這項計劃的4艘航空母艦中。
報導指出，由上海江南造船廠建造的中國第2艘自製航空母艦「很快將會下水」，且計劃搭載最新型的電磁彈射裝置，而其設計思路與在大連建造的第1艘自製航空母艦不同。
根據報導，中國第1、2艘自製航空母艦都使用傳統動力。但據傳將在大連建造的第3艘自製航空母艦，將採用核子動力，還有消息說已經開始建造。
建造第1艘自製航空母艦的大連船舶重工母公司中國船舶重工集團，2017年12月舉辦「上海國際海事展」時曾展出4艘核子動力的民用船隻模型。有中共軍方人士說，這是在為開發核子動力航空母艦進行技術驗證。
報導指出，中共海軍的航空母艦打擊群計劃，很大程度上是針對美國。美國現有11艘航空母艦服役，若中國將來擁有4艘航空母艦，形成的打擊群將不容美國海軍忽視。
這項報導提到，中國現在最重視的是在南海、印度洋、中東海域增加影響力，因此很可能在南海艦隊部署航空母艦。至於東海，有軍事專家認為，中國要攻擊日本，不需要航空母艦，但中國若在東海艦隊部署航空母艦，將加劇東北亞的軍事緊張。
但有軍事專家提醒，中國經濟高速成長結束，且政府債務膨脹，需耗費巨大成本部署的航空母艦打擊群，會成為巨大的財政課題。1070102