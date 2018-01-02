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不滿跨年夜毆消防員被報導　同夥分隊前撒冥紙洩憤

社會中心／綜合報導2018/01/02 20:43
▲新北市淡水警方2日凌晨獲報，位於新生街的淡水消防分隊對面有人在敲鑼打鼓並撒冥紙，警方到場時滋事份子已離去，事後循線帶回陳姓、黃姓2名男子，依法送辦。（警方提供）中央社記者林長順傳真107年1月2日
▲新北市淡水警方2日凌晨獲報，位於新生街的淡水消防分隊對面有人在敲鑼打鼓並撒冥紙，警方到場時滋事份子已離去，事後循線帶回陳姓、黃姓2名男子，依法送辦。（警方提供）中央社記者林長順傳真107年1月2日

新北市淡水區在跨年夜發生消防員取締違法煙火遭圍毆事件，涉嫌打人的李姓男子等人被警方依妨害公務、妨害秩序等罪嫌送辦。李男同夥友人疑似不滿媒體報導此事，今（2）日凌晨又到消防局淡水分隊前敲鑼打鼓、撒冥紙，警方循線找到其中4人，訊後依侮辱公署、公共危險等罪嫌函送法辦，並持續追查另名林姓涉案男子。

綜合媒體報導，12月31日跨年夜當晚，32歲李姓男子等人帶著煙火到淡水金色水岸附近企圖施放，被值勤中的新北市消防局鍾姓、鄭姓隊員勸阻，不料李男竟與3名友人痛毆鍾員，過程中其餘6名友人還在一旁圍觀、叫囂助陣。警方獲報後，循線將李男等10人帶回偵辦，訊後依妨害公務、妨害秩序、傷害等罪嫌函送法辦。

不料，今日凌晨近1時，淡水警方接獲民眾通報，指出有人在淡水消防分隊前敲鑼打鼓、撒冥紙、丟雞蛋甚至點火，警方趕抵時滋事份子已離去，只留下滿地的冥紙，經調閱監視器畫面後，發現有2輛自小客車、5人涉案，循線在今日凌晨逮到涉案的陳姓、黃姓男子，李姓、王姓男子則在下午到案說明。

陳姓、黃姓男子被逮後，一度供稱撒冥紙是在舉行「招魂儀式」，但隨後陳男也坦承，是因跨年夜打消防員的新聞被媒體大肆報導，覺得很丟臉，認為「以後要怎麼在淡水走跳」，氣憤下才夥同友人到消防隊對面燒冥紙。警方訊後依違反社會秩序維護法裁罰，並依侮辱公署罪函送法辦。

關鍵字消防員消防隊冥紙煙火跨年
賓士男酒駕撞倒工人　竟開車再輾過

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