不滿跨年夜毆消防員被報導　同夥分隊前撒冥紙洩憤

新北市淡水區在跨年夜發生消防員取締違法煙火遭圍毆事件，涉嫌打人的李姓男子等人被警方依妨害公務、妨害秩序等罪嫌送辦。李男同夥友人疑似不滿媒體報導此事，今（2）日凌晨又到消防局淡水分隊前敲鑼打鼓、撒冥紙，警方循線找到其中4人，訊後依侮辱公署、公共危險等罪嫌函送法辦，並持續追查另名林姓涉案男子。

綜合媒體報導，12月31日跨年夜當晚，32歲李姓男子等人帶著煙火到淡水金色水岸附近企圖施放，被值勤中的新北市消防局鍾姓、鄭姓隊員勸阻，不料李男竟與3名友人痛毆鍾員，過程中其餘6名友人還在一旁圍觀、叫囂助陣。警方獲報後，循線將李男等10人帶回偵辦，訊後依妨害公務、妨害秩序、傷害等罪嫌函送法辦。