亞洲股市開春報喜 港股勁揚創10年新高

（中央社香港2日綜合外電報導）新年開市，亞洲股市今天普遍收紅。交易員元旦收假回流職場後，儘管美元面臨其他貨幣帶來的新壓力，股市普遍走高，香港股市表現尤其亮眼，上漲2%創2007年底以來新高。

法新社報導，區域投資人不受紐約股市在2017年最後一天下挫影響，受經濟數據利多、企業利潤上升和對川普減稅案將促成美國經濟成長的信心驅使，漲勢仍然強烈。

投資人也十分關注將在本週尾聲公布的美國就業數字。這份資料將為這個世界最大經濟體的實力提供新線索。

今天一片漲勢中，香港股市表現最佳，上揚2%至2007年底以來新高；上海股市則受中國製造業活動在去年12月持續擴大的數據激勵，以1.2%漲幅收盤。