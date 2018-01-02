馬克宏首度訪中 料談經濟與北韓

（中央社記者曾依璇巴黎2日專電）法國總統馬克宏將於下週首度以總統身份訪問中國，除了經濟等雙邊事務外，預計會談到北韓及敘利亞議題，這將是觀察馬克宏對中國政策的時機。
新華網今天報導，馬克宏（Emmanuel Macron）應中國國家主席習近平之邀，將於8日到10日訪問中國。法國總統府艾里賽宮（Elysee）尚未公布相關訊息。
馬克宏自去年5月就任以來，數度在演說提到中國。最近一次是去年12月31日新年演說時提到，法國人必須找回歐洲的抱負心，以面對中國和美國。
法國新聞電台（Franceinfo）曾報導，馬克宏一上任，很快就託立場親中的前總理哈發林（Jean-PierreRaffarin）帶信給習近平，希望延續前總統戴高樂（Charles de Gaulle）路線，建立雙邊信任關係。
戴高樂是第一位承認中華人民共和國的法國總統，在他任內，雙方於1964年建交，在當時是少數率先與中國建立正式關係的西方主要國家。
馬克宏與習近平已於德國漢堡的20國集團（G20）峰會上見過面。在這趟出訪行程中，除了雙邊事務外，由於中法兩國均為聯合國安全理事會常任理事國，預計也將談到棘手的敘利亞和北韓議題。
法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）去年11月訪問中國時，曾提到經濟議題，法國希望雙邊加強夥伴關係，朝更平衡、透明、有效率的方向前進。
馬克宏就任以來已出訪多次，目的地主要是歐洲和非洲國家。
法國總統上次訪中，是前總統歐蘭德（FrancoisHollande）於2015年11月造訪。1070102