馬克宏首度訪中 料談經濟與北韓

（中央社記者曾依璇巴黎2日專電）法國總統馬克宏將於下週首度以總統身份訪問中國，除了經濟等雙邊事務外，預計會談到北韓及敘利亞議題，這將是觀察馬克宏對中國政策的時機。

新華網今天報導，馬克宏（Emmanuel Macron）應中國國家主席習近平之邀，將於8日到10日訪問中國。法國總統府艾里賽宮（Elysee）尚未公布相關訊息。

馬克宏自去年5月就任以來，數度在演說提到中國。最近一次是去年12月31日新年演說時提到，法國人必須找回歐洲的抱負心，以面對中國和美國。

法國新聞電台（Franceinfo）曾報導，馬克宏一上任，很快就託立場親中的前總理哈發林（Jean-PierreRaffarin）帶信給習近平，希望延續前總統戴高樂（Charles de Gaulle）路線，建立雙邊信任關係。