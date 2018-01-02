陳雅各爆米花開轟 準備好再挑戰中職選秀

（中央社記者謝靜雯台北2日電）爆米花棒球聯盟台中運動家隊今天與桃園航空城隊交手，先發投手許文錚7局好投，捕手陳雅各開轟助陣，率隊以5比0拿勝；教練團讚賞陳雅各場上領導，他也表示今年將再挑戰職棒選秀。

陳雅各曾在2016年參加中華職棒選秀，但沒有獲得青睞，在業餘社會隊磨練後，陳雅各表示，去年感覺還沒有準備好，所以沒有出來選秀；目前狀況不錯，也利用爆米花棒球聯盟試水溫，「今年準備好了，也將再度挑戰中職選秀。」

台中運動家隊總教練曾華偉表示，陳雅各引導投手、場上指揮、守備等各方面都表現不錯，「他是名校文化大學出來的，技術上本來就有一定的水準」，但也提到，業餘社會隊與大學隊還是有不同，「這裡也算是半職業隊，要為自己的工作負責。」