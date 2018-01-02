比特幣市值占比慘跌至36.1% 創史上最低

比特幣不再是加密貨幣投資首選？比特幣開年不順，元旦走跌，為近 3 年首見；週二 (2 日)，比特幣市值為 2,318 億美元，僅占加密貨幣總值的 36.1%，市值占比為有史以來最低。

比特幣市值占比的前次低點，出現在 2017 年 6 月，當時為 37.6%；不過，投資人應該不會忘記，2017 年初，比特幣的市值占比，曾高達 80%，風光一時。

根據 Coinmarketcap.com 網站統計，週二加密貨幣總市值為 6,404 億美元。

比特幣交易平台 Coindesk 的價格指數 (Bitcoin Price Index) 顯示，比特幣在 2017 年漲幅高達 1300%，曾於 12 月創下 19,783.21 美元的歷史新高，之後便一路走跌，收在 13,889.99 美元。