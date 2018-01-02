H5N2爆疫情 農委會：禽流感資訊透明公開

黃金城告訴中央社記者，昨天屏東縣政府發布枋寮鄉一處肉鴨場確診H5N2高病原性禽流感，這是防檢局自去年12月上旬啟動主動採樣高風險鴨場時，在防疫作業中發現的，官網也更新資訊了，根本就跟被質疑資訊不透明化無關。

（中央社記者楊淑閔台北2日電）屏東等中南部縣市禽場爆發H5N2禽流感疫情，行政院農業委員會副主委黃金城今天表示，這是防檢局去年底主動防疫採樣時發現的，官網也更新資訊，並沒有疫情資訊不透明化之事。

他認為，從去年2月發生人畜共通H5N6高病原性禽流感疫情之後，防疫重點以確診H5N6案例、其他新型病毒案例，或是H5N2高病原性禽流感連續發生等類型為主，這類訊息除了在官網禽流感專區資訊之外，另行發布新聞資訊；其他確診個案，則只更新官網資訊。

動植物防疫檢疫局副局長施華泰補充，去年12月11日起，對鴨場展開主動採樣監測，土雞、蛋雞也同步採樣監測中，主動監測迄今確診5例，包含H5N2高病原性禽流感3例，H5N6低病原性禽流感2例。

黃金城說明，H5N2高病原性禽流感的3例為個別案例，周邊沒有連續發生的感染現象；H5N6型病毒驗出的2例，是南投縣的2處鴨場，不僅都是「低病原性」禽流感病毒，也跟去年2月驗出的高病原性H5N6亞型禽流感的病毒株不同，不會感染人。

他強調，但是為了避免以上低病原性H5N6禽流感病毒在環境中繼續重組、產生新病毒而增強毒性，仍撲殺2場共1萬1848隻鴨，也都對外發布新聞資訊。

除了家禽場，他補充，另外執行候鳥監測時，去年12月1日於台南市安南區拾獲的黑面琵鷺屍體，確診為H5N6亞型高病原性禽流感，但是此亞型與去年2月發現的H5N6亞型也不同，一樣不感染人，也有發布新聞。1070102