NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈3.92億大樂透　南市1注抱走華視總經理特助讚吳戈卿：令人景仰理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

H5N2爆疫情 農委會：禽流感資訊透明公開

中央社2018/01/02 20:49
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者楊淑閔台北2日電）屏東等中南部縣市禽場爆發H5N2禽流感疫情，行政院農業委員會副主委黃金城今天表示，這是防檢局去年底主動防疫採樣時發現的，官網也更新資訊，並沒有疫情資訊不透明化之事。

聯合晚報今天報導「禽流感再爆」新聞，質疑疫情擴大，防檢局卻阻擾地方政府發布。但是農委會官員下午澄清此事及著手了解中。

黃金城告訴中央社記者，昨天屏東縣政府發布枋寮鄉一處肉鴨場確診H5N2高病原性禽流感，這是防檢局自去年12月上旬啟動主動採樣高風險鴨場時，在防疫作業中發現的，官網也更新資訊了，根本就跟被質疑資訊不透明化無關。

他認為，從去年2月發生人畜共通H5N6高病原性禽流感疫情之後，防疫重點以確診H5N6案例、其他新型病毒案例，或是H5N2高病原性禽流感連續發生等類型為主，這類訊息除了在官網禽流感專區資訊之外，另行發布新聞資訊；其他確診個案，則只更新官網資訊。

動植物防疫檢疫局副局長施華泰補充，去年12月11日起，對鴨場展開主動採樣監測，土雞、蛋雞也同步採樣監測中，主動監測迄今確診5例，包含H5N2高病原性禽流感3例，H5N6低病原性禽流感2例。

黃金城說明，H5N2高病原性禽流感的3例為個別案例，周邊沒有連續發生的感染現象；H5N6型病毒驗出的2例，是南投縣的2處鴨場，不僅都是「低病原性」禽流感病毒，也跟去年2月驗出的高病原性H5N6亞型禽流感的病毒株不同，不會感染人。

他強調，但是為了避免以上低病原性H5N6禽流感病毒在環境中繼續重組、產生新病毒而增強毒性，仍撲殺2場共1萬1848隻鴨，也都對外發布新聞資訊。

除了家禽場，他補充，另外執行候鳥監測時，去年12月1日於台南市安南區拾獲的黑面琵鷺屍體，確診為H5N6亞型高病原性禽流感，但是此亞型與去年2月發現的H5N6亞型也不同，一樣不感染人，也有發布新聞。1070102

第107002期今彩539開獎第107001期大樂透獎號

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房市價疲 自住投資增溫
房市價疲 自住投資增溫
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan