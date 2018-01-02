北檢指涉星火T計畫 國台辦：無稽之談

（中央社記者林克倫北京2日電）針對檢方查出，中國籍男子周泓旭與新黨青年軍王炳忠等人成立「星火秘密小組」及利用「燎原新聞網」執行「星火T計畫」，國台辦發言人馬曉光今晚回應說：「無稽之談」。
中國國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光今晚對於北檢新聞稿的指控內容，僅簡短回應稱：「你所提到的台灣有關機構1月2日下午披露的指涉國台辦的有關內容，純屬無稽之談。」
台北地檢署今天發布新聞稿指出，別名「甫辰」的周泓旭民國103年起陸續結識王炳忠、侯漢廷、林明正。隨後接受國台辦指示，利用並參與王炳忠等人運作的「燎原新聞網」及「新中華兒女學會」，執行「星火T計畫」並提供資金，藉此物色軍方人員發展組織。
北檢查出，周泓旭104年間與王炳忠、侯漢廷、林明正成立「星火秘密小組」，企圖對軍方思想滲透，並訂有獎勵制度，例如與對方成為臉書好友並經常按讚可得新台幣3000元，與對方相識見面獎金達一萬元，私約談心則有5萬元獎金。
不過，王炳忠今天下午在記者會表示，燎原新聞網無任何資金來自大陸黨政軍，他跟好友在2016年成立燎原新聞網，只是評論新聞，粉絲、流量都很少，被說接受大陸黨政軍資源，令他匪夷所思。
對於北檢新聞稿提到各種發展共諜的價目表，王炳忠說，他從未聽聞，也沒有他拿錢這回事。北檢只是根據周泓旭電腦中還原的資料，並無確切證據，現在就含沙射影好像他拿了錢。他抗議北檢新聞稿誤導社會大眾。1070102