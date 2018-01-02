微信否認監看訊息 遭陸網民打臉

（中央社台北2日電）中國吉利汽車集團董事長李書福1日表示，用戶沒有隱私和資訊安全，「馬化騰肯定天天在看我們的微信」，引起迴響。微信今天對此發出聲明，否認留存用戶聊天紀錄。

但微信的說法，顯然和官方公布的網路安全法相矛盾。

根據「金融界」網站，李書福1日在廣東珠海舉行的「2018正和島新年論壇」上說，現在的人沒有任何隱私和資訊安全，大家對此很警覺，好比微信，「（騰訊董事會主席）馬化騰肯定天天在看我們的微信。」

微信今天發表聲明宣稱，微信「不留存任何用戶的聊天紀錄」，聊天內容只存儲在用戶的手機、電腦等終端設備上；微信不會將用戶的任何聊天內容用於大數據分析；因上述理由，「我們天天在看你的微信」純屬誤解。