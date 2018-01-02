微信否認監看訊息 遭陸網民打臉

（中央社台北2日電）中國吉利汽車集團董事長李書福1日表示，用戶沒有隱私和資訊安全，「馬化騰肯定天天在看我們的微信」，引起迴響。微信今天對此發出聲明，否認留存用戶聊天紀錄。
但微信的說法，顯然和官方公布的網路安全法相矛盾。
根據「金融界」網站，李書福1日在廣東珠海舉行的「2018正和島新年論壇」上說，現在的人沒有任何隱私和資訊安全，大家對此很警覺，好比微信，「（騰訊董事會主席）馬化騰肯定天天在看我們的微信。」
微信今天發表聲明宣稱，微信「不留存任何用戶的聊天紀錄」，聊天內容只存儲在用戶的手機、電腦等終端設備上；微信不會將用戶的任何聊天內容用於大數據分析；因上述理由，「我們天天在看你的微信」純屬誤解。
聲明要大家放心，「尊重用戶隱私一直是微信最重要的原則之一。」
不過，對於微信的說法，社群平台上出現許多質疑：「那朋友圈的廣告是根據什麼投放的」？「官方不是要求通話紀錄要保存6個月嗎」？「反動言論想怎麼說就怎麼說，完全沒有監管和監控？」
中國大陸去年6月開始實施網路安全法，其中第47條規定「網路運營者應當加強對其用戶發布的資訊的管理，發現法律、行政法規禁止發布或者傳輸的資訊的，應當立即停止傳輸該資訊，採取消除等處置措施，防止資訊擴散，保存有關紀錄，並向有關主管部門報告」；第68條則規定相應罰則。
2017年9月，新浪微博、百度貼吧和微信分別因為對用戶發出的訊息未盡到「管理義務」，被北京市和廣東省網信辦處以罰款。1070102