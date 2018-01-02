北韓欲參加冬奧 專家：想減緩國際壓力

（中央社首爾／華盛頓2日綜合外電報導）經過一年來的威脅和武器發展後，北韓領導人金正恩似乎正利用即將到來的南韓平昌冬季奧運作為手段，以減緩國際社會對北韓日漸加強的施壓，同時保持核子武器不受影響。
路透社報導，金正恩在年度元旦演說中，呼籲減緩朝鮮半島的緊張局勢，並表示北韓可能會參加下個月在邊界對面的平昌冬季奧運。
南韓一直希望讓北韓參加冬季奧運，以確保奧運不會受到任何進一步的核子或飛彈試驗干擾，並作為和北韓重新建立對話的一種方式。
有分析家指出，金正恩的策略是想在首爾和華盛頓當局之間製造嫌隙，美國主張針對北韓施加最大壓力的策略，並堅持把所有的可能選項擺在檯面上，包括軍事選項。
但這項舉動也針對中國、俄羅斯和日本等主要國家的更廣泛國際共識，就是近幾個月內擴大制裁並加深孤立北韓。
去年4月以前擔任美國主管東亞事務亞太助卿，現為亞洲社會政策研究所（Asia Society PolicyInstitute）資深研究員的羅素（Daniel Russel）表示：「金氏家族劇本主要部分是利用和擴大各國的利益分歧，首先是美國與南韓間，但更廣泛的是5大鄰國間。」
他說，北韓長期以來一直遵循這類策略，先採取激烈挑釁然後邁入和解階段，目的是要暴露裂痕。
然而，有分析家抱持懷疑態度，認為金正恩的策略不會對首爾和華盛頓當局間的同盟或推動制裁的國際社會，造成持久性傷害。
美國智庫外交關係協會（Council on ForeignRelations）美韓政策主任史奈德（Scott Snyder）表示：「我不認為近期內全球經濟和政治的孤立措施將會出現大幅反轉。」（譯者：中央社陳彥鈞）1070102