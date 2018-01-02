北韓欲參加冬奧 專家：想減緩國際壓力

（中央社首爾／華盛頓2日綜合外電報導）經過一年來的威脅和武器發展後，北韓領導人金正恩似乎正利用即將到來的南韓平昌冬季奧運作為手段，以減緩國際社會對北韓日漸加強的施壓，同時保持核子武器不受影響。

路透社報導，金正恩在年度元旦演說中，呼籲減緩朝鮮半島的緊張局勢，並表示北韓可能會參加下個月在邊界對面的平昌冬季奧運。

南韓一直希望讓北韓參加冬季奧運，以確保奧運不會受到任何進一步的核子或飛彈試驗干擾，並作為和北韓重新建立對話的一種方式。

有分析家指出，金正恩的策略是想在首爾和華盛頓當局之間製造嫌隙，美國主張針對北韓施加最大壓力的策略，並堅持把所有的可能選項擺在檯面上，包括軍事選項。