南非台僑入選中華橄欖球隊 林義盼爭光

身高183公分、體重101公斤的林義，就讀於自由省大學（University of Free State）會計系。2017年6月經中華奧委會顧問、僑務諮詢委員林清嶔的推薦，在父親林憲章陪同下，於11月回台參加中華隊集訓，將在亞洲盃及2018亞運會7人制橄欖球賽中出賽。

自幼酷愛橄欖球的林義，不畏艱辛接受球隊嚴格訓練，13歲入選南非自由省（Free State）省代表隊，爾後入選青年隊U20橄欖球隊，是隊中首位，也是唯一的台裔球員。

20歲的林義於南非出生成長，父母是來自花蓮的原住民，阿美族名字為福諾克。

（中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡2日專電）南非台僑青年林義去年11月回台加入中華橄欖球代表隊集訓，將參與國際賽事。他表示，十分期待為台灣爭光，並與隊友分享南非橄欖球隊的經驗。

林義善於百米衝刺，實測為11秒，主打後衛10、12、13與14號位置。

林義接受中央社記者訪問時以中文表示，第一次代表台灣出賽是很棒的經驗，感到非常榮幸。因為愛台灣，十分期待為台灣爭光。

談到未來計畫，他希望能經常回到父母的故鄉台灣，參與中華橄欖球隊集訓，結交好友，與隊友分享南非橄欖球隊的經驗。此外，他也鼓勵更多海外台僑青年透過不同方式為國爭光。

南非國家橄欖球隊暱稱跳羚隊（Springboks），已有百年以上歷史，1891年7月第一次代表南非參加國際賽事，1948至1994年實施種族隔離政策遭到國際體壇抵制，無緣參加1987與1991年兩屆世界盃橄欖球賽。

種族隔離政策取消後，南非主辦的首場國際賽事就是1995年的世界盃橄欖球賽，時值曼德拉（NelsonMandela）剛就任總統，黑白關係非常緊張。為促進族群和諧，凝聚國民向心力，曼德拉全力支持賽事，並駁回將國家隊的隊名和隊服，由白人時代的特色改為完全黑人色彩的建議。

當時南非國家橄欖球隊幾乎清一色是白人球員，在總統的鼓勵下，士氣大振，最後奪下冠軍，讓佔全國人口約10%的白人，深刻感受到曼德拉對他們的誠懇與尊重，這段過程於2009年被好萊塢改編成電影「打不倒的勇者」（Invictus）。2007年跳羚隊第2度榮獲世界盃冠軍。

南非在世界橄欖球2017年12月的排名名列第6，許多南非男孩從小就希望能成為橄欖球員，加入校隊接受體能與技巧的訓練。1070102