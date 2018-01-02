狂妄的比特幣 把金融名人切割成天南地北

以下為幾位金融名人對比特幣的評論之詞，雖然天南地北，却都值得參考：

然而，儘管近幾個月，比特幣獲得了更多的認同，但批評者依舊不乏其人。他們警告這項數位貨幣波動劇烈，不具有資產基礎，且缺少法規管理。

根據 CNNMoney 分析報導，比特幣的驚人漲勢成了 2017 年的要聞之一，今年勢必仍要讓各方意見南轅北轍。

「如果比特幣最終變成電腦的約當黃金，它還有巨大的潛力，」億萬富翁投資人泰爾於 10 月在一項投資會議上說。

泰爾說，他認為民眾可能低估了比特幣，它只是用於價值儲藏，無需用做支付工具。

2. 溫克佛斯 (Cameron Winklevoss)：一種數兆美元的資產。

「長期方向而言，它是一種數兆美元的資產，」溫克佛斯於 12 月說。溫克佛斯與他的雙胞胎兄弟泰勒開辦了 Gemini 比特幣交易所。

這對兄弟曾控告臉書執行長札克伯剽竊其著名社會網商的構想，隨後達成和解。2017 年，這對兄弟成了全球首二位億萬比特幣富翁。

3. 戴瑞波 (Tim Draper)：網際網路以來，最偉大的科技。

「這是自網際網路以來，最偉大的科技。這是一種社會的變遷，這是一種動向，」矽谷資本家戴瑞波於 11 月說。

戴瑞波先前支持過特斯拉與 Skype。他於三年前開始投資比特幣，買進成千上萬枚該虛擬貨幣，現在每一枚價值逾 13000 美元。

懷疑比特幣的人

1. 戴蒙 (Jamie Dimon)：如果笨到買進比特幣...

「如果笨到買進比特幣，有一天會付出代價，」摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 於 10 月說道，他預期政府終將打壓比特幣。

戴蒙對比特幣的漲勢，批評不斷。他曾將之斥為騙局，並威脅將開除交易比特幣的自家銀行員工。但他承認他的女兒也有一些。

2. Fed 主席葉倫：這是一種高度投機的資產。

「這不是一種價值穩定的資產，不配做為法定貨幣。這是一種高度投機性資產，」聯準會 (Fed) 主席葉倫於上個月說。

但她淡化了比特幣泡沫可能導致全面金融危機的擔憂，她說比特幣只會造成有限的風險。

3. 巴菲特：一種真正的泡沫。

「根本無法衡量比特幣的價值，它不是一種能夠產生價值的資產，」著名投資人巴菲特於 10 月說道。他並表示，它的價值無法預測，這讓它成了真正的泡沫。

這位波克夏海瑟威公司執行長是比特幣的長期懷疑者。他於 2014 年將該數位貨幣稱之為海市蜃樓，當時比特幣價格僅略高於 600 美元。

4. 布蘭克芬 (Lloyd Blankfein)：進行詐騙的工具。

「一夜之間變動 20% 的東西，不像是一種貨幣。這是一種詐騙的工具，」高盛執行長布蘭克芬於 11 月說。

他說，此刻，高盛沒有比特幣的策略。但他仍將大門敞開，一旦波動變小，該銀行將交易這項數位貨幣。

5. 史廸格里茲 (Joseph Stiglitz)：比特幣應判決為非法。

「比特幣成功，只是因為它有規避的潛力。它沒有任何對社會有用的功能，」史廸格里茲於 11 月說。

這位前世界銀行首席經濟學家警告，比特幣應判決為非法。