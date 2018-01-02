陸駐印大使：探索中印新興大國相處之道

他指出，中印是兩大文明古國和新興市場國家，都肩負發展和振興的歷史使命，戰略契合點遠遠大於具體分歧，合作需要明顯超越局部摩擦。剛剛過去的一年，中印關係波折不斷，波波洶湧，折折驚險，最終趨穩向好。

央視新聞客戶端報導，羅照輝2日在談及中國國家主席習近平的新年講話感想時表示，踐行中共第19次全國代表大會提出的中國特色大國外交，周邊是重點。

（中央社記者林克倫北京2日電）中印關係去年因洞朗對峙事件一度緊張，中國駐印度大使羅照輝今天表示，2018年，中印關係將構建具有全域性、長期性、戰略性的頂層設計，探索共同發展中的新興大國相處之道。

羅照輝表示，去年9月，習近平和印度總理莫迪（Narendra Modi）在廈門金磚峰會期間舉行會晤，同意翻舊頁、開新篇、向前看，為兩國關係發展作出了戰略指引。

此外，為落實兩國領導人共識，中國國務委員楊潔篪赴印度出席中印邊界問題特別代表會晤、中國外交部長王毅赴印度出席中俄印外長會晤，掀起兩國高層互動高潮，兩國各領域對話磋商機制陸續啟動，為培育兩國戰略互信、推動雙邊關係健康穩定發展注入強勁動力。

羅照輝指出，2018年，中印關係將在兩國領導人積極引領下，構建具有全域性、長期性、戰略性的頂層設計，探索共同發展中的新興大國相處之道。

他表示，兩國領導人曾指出，中印雙方應視對方為機遇而不是挑戰，是夥伴而不是對手。雙方將把這些重要判斷落到實處，形成更廣泛共識，變成更具體舉措，不斷擴大雙邊關係積極面，不斷積累兩國交往正能量。1070102