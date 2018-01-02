首度回應反政府示威 伊朗最高領袖哈米尼：有「敵人」

伊朗反政府示威已進入第 6 天，該國最高精神領袖哈米尼 (Ayatollah Ali Khamenei) 今(2 日)首度做出回應，透過聲明表示，「近日，伊朗的『敵人』，藉由金錢、武器、政治與情報機構，在國內製造騷亂！」

據悉，示威活動爆發迄今，至少造成 14 人死亡；過去 3 天，警方在首都德黑蘭，共逮捕超過 450 名參與抗議的民眾。

哈米尼除宣稱，有「敵人」在國內製造騷亂外，也在個人網站上指出，他將於「適當時機」，對全國民眾發表談話。

「敵人」究竟是誰？哈米尼並未明說。不過，國家安全委員會秘書 Ali Shamkhani 直言，美國、英國與沙烏地阿拉伯，就是這場動亂的幕後主使。