陸2017電影票房大豐收 國產表現佳

（中央社記者翟思嘉上海2日電）中國國家新聞出版廣電總局數據顯示，2017年全中國大陸電影總票房為人民幣559.1億元（約新台幣2537億元），年增13.5%，其中中國國產電影貢獻逾半。

今年元旦小長假的票房也取得不錯成績。根據貓眼數據統計，截至1月1日下午，2018年元旦假期（2017年12月30日至2018年1月1日）電影票房11.69億元，不到3天的票房較去年同期的6.83億元明顯成長。

綜合大陸媒體報導，相較2016年3%的票房成長，中國2017年電影票房年增13.5%，大幅增加。排名前10的電影中，國產電影與進口電影所占比例相同，但國產電影總票房大幅超過進口電影。國產電影票房301.04億元，占票房總額的53.84%；票房破億影片92部，其中國產電影51部。