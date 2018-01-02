陸2017電影票房大豐收 國產表現佳

（中央社記者翟思嘉上海2日電）中國國家新聞出版廣電總局數據顯示，2017年全中國大陸電影總票房為人民幣559.1億元（約新台幣2537億元），年增13.5%，其中中國國產電影貢獻逾半。
今年元旦小長假的票房也取得不錯成績。根據貓眼數據統計，截至1月1日下午，2018年元旦假期（2017年12月30日至2018年1月1日）電影票房11.69億元，不到3天的票房較去年同期的6.83億元明顯成長。
綜合大陸媒體報導，相較2016年3%的票房成長，中國2017年電影票房年增13.5%，大幅增加。排名前10的電影中，國產電影與進口電影所占比例相同，但國產電影總票房大幅超過進口電影。國產電影票房301.04億元，占票房總額的53.84%；票房破億影片92部，其中國產電影51部。
從個別電影看，中國國產電影「戰狼2」以56.83億元總票房，排名首位，超出第二名好萊塢電影「玩命關頭8」（The Fate of the Furious）30.12億元票房成績近一倍。
其他進入中國史上票房10強之列的2017年中國國產片還有「羞羞的鐵拳」、「功夫瑜伽」、「西遊伏妖篇」。
報導引述業界人士表示，2017年，「口碑」對電影票房影響愈發明顯，電影市場不再是導演、公司的內容輸出市場，而是觀眾口碑效應主導的受眾市場。
華爾街日報引述北京Infinity Pictures創辦人尼柯生（Dede Nickerson）說：「這是比預期更好的一年，感覺市場正在清醒起來。」
報導說，2017年，外國電影在中國的表現也很強勁，原因是有關部門放鬆了審查，允許進口比平常更多的外國影片，希望進一步帶動中國電影票房成長。尼柯生說：「為了保持投資流入這個行業，維持成長率很重要」。
此外，報導表示，打擊票房欺詐行為的行動可能也幫助提升了中國的票房收入。2017年早些時候，中國當局開始懲處試圖低報票房銷售額的影院。電影業高層認為，這種行為或許壓低了票房收入總額。1070102