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中央社

金正恩元旦演說 淺灰西裝塑造溫和形象

中央社2018/01/02 22:09
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社首爾2日綜合外電報導）北韓領導人金正恩發表元旦演說時身穿淺灰色西裝、繫上同色領帶，可能經過精心設計，藉以展現較溫和、較放鬆的形象，也跟他出人意表提出與南韓會談相當合拍。

路透社報導，南韓政府智庫韓國統一研究院（Korea Institute for National Unification）分析指出：「在這次的新年演說中，北韓似乎在金正恩的形象上煞費苦心。」

這個機構表示：「從先前的暗色毛裝轉為較軟調的灰色西服，可能意圖強化金正恩在演說中強調的和平訊息。」

這個智庫表示，金正恩的風格「反映放鬆的心態」，這很可能是他先前宣布北韓已達成其核抱負所帶來的結果。

分析家指出，與往年相較，金正恩昨天的演說展現更強的自信。他演說時左右搖擺的老習慣，這次已幾乎看不到了。他接掌北韓政權後的2013年首次元旦演說中，金正恩經常聽起來呼吸急促，聲音不時顫抖。

形象塑造與領導顧問金健熙（Kim Gun-hee，音譯）說，金正恩核試與飛彈試射激起全球關注，灰西裝可能設計用來轉移一些這樣的負面注意力。

她指出：「我們會建議處於困境或遭不利傳聞所苦的客戶，穿白色或灰色。」

英國「鏡報」（Mirror）報導，過去的照片顯示，襯衫和領帶他都嘗試過，只是看起來像個有工作經驗、胖嘟嘟的男學生。現在再也不會了，穿上新西裝的他一身好看的淺灰色系。

首爾的北韓大學院大學（University of NorthKorean Studies）教授梁茂進（Yang Moo-Jin）告訴法新社：「金正恩的銀色西裝和角質鏡架眼鏡，還有他並未配戴祖父和父親的徽章，展現他的自信與穩固。這意味他已掌控全局。」

釜山國立大學教授凱利（Robert Kelly）形容，這位金氏王朝領導人看起來更像是「穿著亞曼尼（Armani）的銀行家」。

凱利告訴「紐約時報」（The New York Times）：「眾多揣測認為他試圖讓北韓看起來更現代化、與外界更緊密相連。他父親的毛裝在21世紀看起來很可笑。」（譯者：中央社陳妍君）1070102

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