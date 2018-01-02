金正恩元旦演說 淺灰西裝塑造溫和形象

（中央社首爾2日綜合外電報導）北韓領導人金正恩發表元旦演說時身穿淺灰色西裝、繫上同色領帶，可能經過精心設計，藉以展現較溫和、較放鬆的形象，也跟他出人意表提出與南韓會談相當合拍。

路透社報導，南韓政府智庫韓國統一研究院（Korea Institute for National Unification）分析指出：「在這次的新年演說中，北韓似乎在金正恩的形象上煞費苦心。」

這個機構表示：「從先前的暗色毛裝轉為較軟調的灰色西服，可能意圖強化金正恩在演說中強調的和平訊息。」

這個智庫表示，金正恩的風格「反映放鬆的心態」，這很可能是他先前宣布北韓已達成其核抱負所帶來的結果。